أخبار عاجلة

الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انتهك البروتوكول.. الصين تمتنع 3 مرات عن تلقي مكالمة وزير الدفاع الأمريكي

Print
انتهك البروتوكول.. الصين تمتنع 3 مرات عن تلقي مكالمة وزير الدفاع الأمريكي انتهك البروتوكول.. الصين تمتنع 3 مرات عن تلقي مكالمة وزير الدفاع الأمريكي
مصادر عسكرية: أوستن أهان وزارة الدفاع الصينية وعليه التحدث مع نظيره

انتهك البروتوكول.. الصين تمتنع 3 مرات عن تلقي مكالمة وزير الدفاع الأمريكي

بسبب انتهاكه للبروتوكول، امتنع الجانب الصيني ثلاث مرات، عن تلقي مكالمة هاتفية من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

وكشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" نقلًا عن مصادر عسكرية، أن "أوستن" لم يطلب التحدث مع وزير الدفاع الصيني، بل مع مسؤول آخر أرفع مستوى.

وأفادت الصحيفة بهذا الشأن، بأن "مصدرًا عسكريًّا صينيًّا، قال: إن سوء تفاهم ظَهَر حين طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إجراء محادثة مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيليانغ؛ مهينًا بالتالي وزارة الدفاع".

وأشار المصدر -وفق " اليوم"- إلى أن نظير أوستن من الجانب الصيني هو وزير الدفاع وي فنغي، وليس شو تشيليانغ، الشخص الثاني في هيكل اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأوضح أنه على الرغم من أن المسؤوليْن يقدمان تقارير مباشرة إلى الرئيس الصيني؛ إلا أنه وفقًا للبروتوكول الدبلوماسي؛ يجب أن يكون وزير الدفاع "وي فنغي" هو من يتحاور مع وزير الدفاع الأمريكي.

ولفت خبراء قابلتهم الصحيفة، إلى أن جميع قنوات الاتصال الحكومية الدولية والعسكرية تقريبًا بين الصين والولايات المتحدة، علقت بعد محادثات ثنائية في مارس من هذا العام في ألاسكا، والتي انتهت بفضيحة عامة وتبادل الاتهامات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة