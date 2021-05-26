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النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل

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النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل
استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي عند 66.01

النفط يرتفع وخام برنت عند 68.73 دولار للبرميل

ارتفع خام "برنت" هامشياً خلال تعاملات الأربعاء مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق، في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".

وقال المحلل لدى "إس بي أي" لإدارة الأصول "ستيفن إينيس"، إن الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة يواصل العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً أن هناك إشارات إيجابية حول مستوى الإصابات لدى الهند؛ ما يشير إلى أن مستوى الطلب قد يبدأ في التعافي هناك، بحسب وكالة "بلومبرج".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو هامشياً بنحو 0.1% إلى 68.73 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو عند 66.01 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 439 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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