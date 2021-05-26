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"الإحصاء": إجمالي صادرات في مارس 74 ملياراً والواردات 49 ملياراً

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كشفت عن زيادة قيمة #صادرات_ غير النفطية 42.9% على أساس سنوي

كشف تقرير أصدرته اليوم #الهيئة_العامة_للإحصاء، أن إجمالي الصادرات الخارجية لشهر مارس 2021م، بلغ 74.70 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات 49 مليار ريال، وحجم التجارة 124 ملياراً.

ووفق التقرير، ارتفعت قيمة #صادرات_السعودية_النفطية في مارس 75% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة #واردات_السعودية في مارس 14% على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن زيادة قيمة #صادرات_السعودية غير النفطية في مارس 42.9% على أساس سنوي.

ووفق التقرير، أهم السلع المصدّرة كانت المنتجات المعدنية، ثم اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيميائية.

أما قائمة السلع المستوردة، فتصدّرتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثم العربات والطائرات والبواخر.

تصدّرت الصين قائمة أهم الدول الشريكة للصادرات، تلتها اليابان، ثم الهند وكوريا الجنوبية والإمارات، أما الدول الشريكة للواردات فكانت الصين أيضا في المقدمة، تلتها الإمارات ثم أميركا والهند واليابان تباعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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