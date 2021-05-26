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إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

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إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
وكالة المشاريع والدراسات الهندسية: لحزم الأعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية

إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

أكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بشؤون الحرمين، استئناف مقاول مشروع التوسعة الثالثة لحِزَم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية، وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت 60 ترخيصًا.

وقالت: يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد المعتمرين والمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك بمسطح إجمالي (528.301) متر مربع، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف.

وتابعت: يشمل استئناف الأعمال -على سبيل المثال لا الحصر- أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب الفتح)، وأعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانيْ الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

وناقشت الوكالة خطط المشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة خلال المرحلة الحالية والعمل بتضافر جميع الجهود على إعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم حج هذا العام 1442هـ، وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أن استكمال الأعمال لجاهزيتها واستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم حج هذا العام وفقًا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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