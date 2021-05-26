مجموعة العالم الجديد تلعب دور القيادة في قطاع (الفنتك) في المجتمعات غير البنكية

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تواصل مجموعة العالم الجديد، وهي شركة استثمارية عالمية متنوعة الأعمال، يقع مقرها الرئيسي في لندن، ولديها أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، لعب دوراً رائداً في الاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى إعادة ابتكار النظم البيئية الصناعية الخاصة بها من خلال قطاع أعمال موزاييك.

توفر موزاييك رأس مال ذكي وفعال واستراتيجي لشركات تقنية قوية وقابلة للتطوير، يقودها رواد أعمال مدفوعون وقادرون. وفي إطار تمكين موزاييك، قامت مجموعة العالم الجديد باحتضان وإطلاق المنصة الرقمية العالمية "الجبرا" للأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات.

حالياً، يُمنع أكثر من 1.7 مليار شخص في الاقتصادات النامية من المشاركة في الفرص الاقتصادية، وذلك بسبب عدم وجود حساب بنكي تقليدي، وسوف تقدم (الجبرا) خدمات مالية من خلال تطبيق واحد لمعالجة هذه الفجوة الكبيرة في الاقتصاد العالمي، وسيتم تقديم الحسابات وبطاقات الخصم والمدخرات والمكافآت والعملات الأجنبية والتحويلات والمزيد لهم، ويشمل مستثمرو المرحلة المبكرة في شركة (الجبرا) الحكومة البريطانية وشركة إس إف سي كابيتال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العالم الجديد، آدم صادق: "يواجه عدد كبير جدًا من الأشخاص في أفقر دول العالم استبعادًا ماليًا لأنهم لا يستطيعون فتح حساب في بنك تقليدي"، ونتيجة لذلك، فهم غير قادرين على التمتع بالفرص التي أتاحها النمو الاقتصادي، وفي كثير من الحالات يظلون عالقين في فخ الفقر".

وأضاف صادق: "من خلال إطلاق المنصة الرقمية العالمية (الجبرا) Algbra، سنعمل على تمكين الملايين من الناس، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من أنواع خدمات التمويل الرقمي التي يعتبرها أولئك الذين يعيشون في الاقتصادات المتقدمة أمرًا مفروغًا منه".

وتابع: "نحن متحمسون لاستخدام وتوظيف خبراتنا وقدراتنا للمساعدة في حل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه عالمنا اليوم".

تتخذ مجموعة العالم الجديد وشركاتها بما في ذلك موزاييك منظورًا عالميًا عبر القطاعات التي تستثمر وتعمل فيها. يقع المقر الرئيسي لشركة مجموعة العالم الجديد في لندن، ولديها مكاتب وشركاء في العديد من الأسواق الأكثر نموًا وعالية النمو في العالم.

تتمتع مجموعة العالم الجديد بحضور قوي في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتركز الشركة على إنشاء قيمة طويلة الأجل لشركات محفظتها مع الحفاظ على ملف تعريف قوي للمخاطر والعائد لمزودي السيولة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية.

ما يستحق الذكر أن قسم الخدمات المصرفية التجارية في شركة العالم الجديد للاستثمارات المالية

أعلن الشهر الماضي عن شراكة مع "بيرجايا بيرهارد" لتأسيس اعمال في ماليزيا مع مكتب في كوالالمبور، وتعمل الشركة في ماليزيا كعامل تمكين لأعمال مجموعة العالم الجديد وشركات المحفظة عبر الاستراتيجية والعمليات وتمويل الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ وزيادة رأس المال.