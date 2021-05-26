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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق نجران وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق نجران وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق نجران وعسير والباحة ومكة
سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجهٍ عام على باب المندب بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجهٍ عام بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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