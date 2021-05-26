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في قمة الإثارة المنتظرة .. الباطن للحسم وضمك لتعزيز الأمل

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في قمة الإثارة المنتظرة .. الباطن للحسم وضمك لتعزيز الأمل في قمة الإثارة المنتظرة .. الباطن للحسم وضمك لتعزيز الأمل
صراع البقاء يشعل مواجهة ختام الجولة 29 من الدوري

في قمة الإثارة المنتظرة .. الباطن للحسم وضمك لتعزيز الأمل

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة لقاء وحيد نتيجته ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية ثاني الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، حينما يلتقي الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ33 نقطة ضيفه ضمك صاحب المركز الخامس عشر، على أرض ملعب نادي الباطن.

يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الفوز في الجولة الماضية على الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي الفريق لموسم آخر بين أندية دوري المحترفين.

حيث يأمل لاعبو الباطن الظفر بالنقاط الثلاث لحسم أمر بقائهم رسميًا في دوري المحترفين، وذلك قبل جولة على نهاية المسابقة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

في المقابل يرفع ضمك شعارًا لا بديل عن الفوز من أجل تعزيز حظوظه في البقاء على اعتبار أن تحقيق الانتصار سيمنحه جرعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المصيرية أمام التعاون في الجولة الأخيرة.

يُشار إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل مواجهة الفريقين، والتي كان مقررًا لها أن تقام أمس الثلاثاء، بسبب ظروف الطيران والتي منعت ضمك من الوصول لمطار القيصومة في الوقت المحدد ، قبل أن تهبط طائرة الفريق في الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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