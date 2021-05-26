أخبار عاجلة

الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفالح" يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة "الوزراء" على تنظيم "الاستثمار"

Print
"الفالح" يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة "الوزراء" على تنظيم "الاستثمار" "الفالح" يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة "الوزراء" على تنظيم "الاستثمار"
أكد أنه يمكِّن الوزارة من النهوض بمسؤولياتها في تعزيز التنافسية وتطوير وتنويع الفرص

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن التنظيم الجديد، الذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، ويشكّل تطويرًا يوفر الأُطر اللازمة لدعم التعاون، والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في ، سيعزِّز قدرات الوزارة، ويُيسِّر تحقيقها أهدافها، التي تشكِّل جزءًا جوهريًّا من مستهدفات رؤية "السعودية 2030"، التي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات الوطنية والأجنبية في الاقتصاد الوطني، كمًّا ونوعًا؛ الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويخلق المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد تحقيقًا لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.

وفي التفاصيل، قال: "إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم وزارة الاستثمار تُرسي قواعد راسخة ومرنة في الوقت ذات، ستُمكِّن الوزارة -بتوفيق الله- من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها".

ورفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -؛ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟