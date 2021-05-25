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بعد سقوطه أمام الفتح بثلاثية.. شبح الهبوط يهدد القادسية

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بعد سقوطه أمام الفتح بثلاثية.. شبح الهبوط يهدد القادسية بعد سقوطه أمام الفتح بثلاثية.. شبح الهبوط يهدد القادسية

بعد سقوطه أمام الفتح بثلاثية.. شبح الهبوط يهدد القادسية

نجح فريق الفتح بتحقيق فوز كبير على ضيفه القادسية بثلاثة أهداف دون رد ليقترب الأخير كثيراً من مناطق شبح الهبوط قبل جولة من نهاية البطولة وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر.

افتتح النجم الهولندي ميتشيل تي فريدي أهداف المباراة للفتح عند الدقيقة 19 مستغلاً العرضية المثالية من زميله المغربي مراد باتنا ليضعها في شباك محمد الواكد، وعزز الدولي البيروفي كريستيان ألبيرتو كويفا تقدم الفتح بالهدف الثاني بطريقة جميلة من ركلة حرة ثابتة نفذها بذكاء داخل الشباك عند الدقيقة 58.

وضاعف النجم الجزائري هلال سوداني من معاناة القادسية بإحرازه الهدف الثالث مستغلاً عرضية مميزة من زميله مراد باتنا وأيضاً الخطأ الفادح من الحارس محمد الواكد ليودع الكرة بكل ثقة داخل الشباك عند الدقيقة 68 من زمن المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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