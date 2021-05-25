"أبها" يحصل على نقطة أمام "الأهلي" و"الاتفاق" يطيح بـ "الرائد"

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نجح فريق أبها في الحصول على نقطة أمام نظيره الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة رقم 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 39 كما ارتفع رصيد أبها عند النقطة رقم 35 .

وفي مباراة أخرى حقق نادي الاتفاق فوزًا كبيرًا على نظيره الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة نفسها.

وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف ليرفع الفريق رصيده عند النقطة 44 فيما توقف الرائد عند النقطة رقم 35.