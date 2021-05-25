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خلل بلوحة توزيع الأكسجين بـ"مستشفى المدينة" ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى

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خلل بلوحة توزيع الأكسجين بـ"مستشفى المدينة" ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى خلل بلوحة توزيع الأكسجين بـ"مستشفى المدينة" ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى
"الصحة": جرى على الفور تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في هذه الحالات

خلل بلوحة توزيع الأكسجين بـ

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه حدث ظهر اليوم الثلاثاء خلل في لوحة توزيع الأكسجين بمستشفى المدينة المنورة حيث تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر.

وتفصيلاً، أوضح متحدث صحة المدينة لـ "سبق" أنه جرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة والضرورية.

وأكد متحدث صحة المدينة أنه تم نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وهم بصحة جيدة، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنومين بالمستشفى.

وأضاف أنه جارٍ إصلاح الخلل من قِبل الفرق الفنية المختصة ومعرفة أسبابه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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