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وزير الخارجية يلتقي نظيرته التنزانية.. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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وزير الخارجية يلتقي نظيرته التنزانية.. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، وذلك خلال زيارته الرسمية اليوم إلى مدينة دار السلام.

وعقد الجانبان خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية في مركز جوليوس نيريري العالمي للمؤتمرات، شارك فيها معالي وزير المالية والتخطيط التنزاني الدكتور مويغولو لاميك نشيمبا، ووزير المالية والتخطيط الزنجباري جمال قاسم علي، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية ماشيمبا ماشوري نداكي، ووزير الصناعة والتجارة التنزاني البروفيسور كيتيلا مكومبو، ووزيرة الأشغال والاتصالات والنقل في زنجبار رحمة قاسم علي، ونائب وزير المالية والتخطيط في زنجبار حمد يوسف مسوني، ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء التنزاني لشؤون الاستثمار السيد جيفري موامبي.

وفي بداية الجلسة استعرض الجانبان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، فيما ثمّن الجانب التنزاني دور الريادي في دفع عجلة التنمية والازدهار في جمهورية تنزانيا، وزيادة الاستثمارات السعودية فيها.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، والقائم بأعمال سفارة السعودية في جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالعزيز بن حمد العاصم، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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