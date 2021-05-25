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شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

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"الغامدي" تفقدهم ميدانيًّا للوقوف على جاهزيتها لخدمة المصطافين

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة خالد محمد الغامدي، بجولة تفقدية للفرق الإسعافية الميدانية والفرق التطوعية بغابة رغدان للتأكد من كفاءة وجودة الخدمات الإسعافية الميدانية، كما أطلع على استعدادات وجاهزية الفرق لموسم الصيف بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة.

وتفصيلًا: صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق الإسعافية والتطوعية تقوم بدورها على مدار الصيف وتقدم خدماتها لمرتادي منتزه رغدان ومنتزه الحسام.

وأضاف "الزهراني": وجه مدير عام فرع الباحة خالد محمد الغامدي بانتشار الفرق الإسعافية في المتنزهات والتواجد على مدار 24 ساعة لخدمة المصطافين، مع شكره للقائمين بأعمالهم بالمنتزهات وما يقدمون لمرتادي المتنزهات بالباحة.

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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