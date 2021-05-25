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المبعوث الأمريكي لليمن يزور وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل

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المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل المبعوث الأمريكي لليمن يزور وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل
"الخارجية" حذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب

المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى وسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" أن مناقشات المبعوث الأمريكي ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وعاجل؛ لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة.

وأضافت أن "ليندركينج" سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

وحذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

وأشارت إلى أن "ليندركينج" سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق، عبر جميع الموانئ، وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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