أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لبحث الأزمة مع بيلاروسيا

Print
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لبحث الأزمة مع بيلاروسيا جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لبحث الأزمة مع بيلاروسيا
تعقد بطلب من فرنسا وإيرلندا وأستونيا

جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لبحث الأزمة مع بيلاروسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا (الأربعاء) اجتماعًا طارئًا مغلقًا وغير رسمي للبحث في الأزمة مع بيلاروسيا المتهمة بأنها اعترضت طائرة مدنية أوروبية لاعتقال معارض كان بين ركابها، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم.

أوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع الذي يُعقد عبر الإنترنت يأتي بطلب من فرنسا وإيرلندا وأستونيا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهة أخرى، رجح دبلوماسيون ألا يتمكن مجلس الأمن من التوافق خلال هذا الاجتماع على بيان مشترك، كون -الداعم الرئيس لبيلاروس- سترفضه.

وازدادت العزلة الدولية لبيلاروس اليوم، مع فرض قيود تطول مجالها الجوي ردًا على نظام ألكسندر لوكاشنكو المتهم باعتراض طائرة مدنية بهدف اعتقال معارض بيلاروسي شاب كان بين ركابها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة

كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة