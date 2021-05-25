أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ صامطة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا

Print

محافظ صامطة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا

قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء والمواساة لأسرة الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، يرافقه مدير شرطة المحافظة، العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وذلك في منزلهم بقرية الجاضع شرق المحافظة. وكان في استقباله شيخ شمل قبائل بني شبيل، الشيخ منصور بن حسين بجوي الشبيلي، وأبناء وأشقاء الفقيد.

وأعرب "زعلة" خلال تعزيته عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

فيما عبَّر شيخ شمل قبائل بني شبيل –باسمه ونيابة عن أسرته- عن بالغ شكره لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته له بما كان له الأثر البالغ في نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها

شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية