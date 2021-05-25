انطلاق اجتماع تنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات في الرياضة

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بمشاركة ممثلي الوكالة العالمية واللجنة الأولمبية الدولية

انطلقت اليوم في الرياض أعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة "الدورة السابعة"، بمشاركة ممثلي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، والإنتربول والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وبدأت أعمال الاجتماع التي انطلقت عند التاسعة صباحاً، برئاسة رئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية ماركو دياز ، ومستشار وزير الرياضة نائب رئيس مؤتمر الأطراف عبدالعزيز المسعد ، وبحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز ، ووزير الرياضة في الاتحاد الروسي أوليغ ماتيتسين، ووزير الرياضة السنغالي مطر با "نواب رئيس مؤتمر الأطراف"، إلى جانب أمين عام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة مارسيلين دالي ورئيس لجنة الموافقات في صندوق اليونسكو للقضاء على المنشطات ريما الحوسني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات الاعتبارية "عن بعد" من ممثلي اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات.



ورحّب مستشار وزير الرياضة في كلمته الافتتاحية للاجتماع بالحضور في بلدهم الثاني، ونقل لهم تحيات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فيما قدّمت نائب مدير عام اليونسكو جبريلا راموس خلال كلمتها، شكرها للمملكة لاستضافتها الاجتماع، بعد ذلك، نوقشت تقارير المجموعات الخمس للفترة الماضية، والتقرير المقدّم من الأمانة العامة لاتفاقية اليونسكو، والمقترح المقدم لرفع نظام المراقبة.



وكذلك استعراض عدد من التقارير المقدمة من الدول، واعتماد موعد المؤتمر الرئيسي لأطراف اتفاقية مكافحة المنشطات في مقر اليونسكو في باريس، خلال الفترة 26-28 أكتوبر 2021م، والذي سيقام بحضور 191 دولة.