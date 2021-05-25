رصد 51 مخالفة بيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي بالساحل الغربي

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في ثاني أيامها.. وبعد زيارة 213 موقعاً

‬رصدت الفرق التفتيشية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال اليوم الثاني للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي ما يقارب من 51 مخالفة بيئية إثر 213 زيارة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، علي بن سعيد الغامدي، إن الفرق التفتيشية تمكنت خلال اليوم الثاني من الحملة بمسح ما يقارب 213 موقعاً.

وأضاف "الغامدي" أنه قد تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كافة نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها حيث تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي لا زالت خالية ونظيفة من التلوث.

وأشار إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

وبين أن الحملة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 24269 وتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، حيث بدأت أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 25 فرقة في مزاولة أعمال المسح كل منها بحسب القطاع المعطى له وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.