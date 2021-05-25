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اتحاد القدم يقرر: الخميس نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي

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على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض

اتحاد القدم يقرر: الخميس نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن موعد المباراة النهائي على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 - 2020 والتي ستجمع الفيصلي والتعاون.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل 27 مايو على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأعلن الاتحاد السعودي تذاكر المباراة, حيث تقرر أن تكون تذكرة "الموحدة" مجاناً, فيما ستكون التذكرة الفضية بـ500 ريال, والتذكرة الذهبية بـ1000 ريال.

وأكد الاتحاد السعودي على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للجماهير الراغبة في الحضور "محصن , محصن جرعة أولى , محصن متعافي" وذلك عبر تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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