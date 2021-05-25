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24 ساعة ويرى العالم "قمر الدم العملاق" والحدث لن يتكرر إلا في عام 2033

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24 ساعة ويرى العالم "قمر الدم العملاق" والحدث لن يتكرر إلا في عام 2033 24 ساعة ويرى العالم "قمر الدم العملاق" والحدث لن يتكرر إلا في عام 2033
يكون البدر على بعد 358 ألف كم من الأرض

24 ساعة ويرى العالم

تتجه أنظار هواة الظواهر الفلكية في العالم، وخاصة منطقة المحيط الهادي، مساء الأربعاء 25 مايو 2021، إلى السماء لمشاهدة ظاهرة "قمر الدم العملاق" ذي اللون المائل إلى الأحمر عند حصول خسوف كلي هو الأول من نوعه منذ عامين.

وسيحدث هذا المشهد الاستثنائي عندما يكون القمر في أقرب نقطة للأرض، وسيتمكّن هواة الظواهر الفلكية من المحيط الهادئ إلى غرب أميركا الشمالية من مشاهدة هذا القمر الأحمر البرتقالي الضخم.

ويرتقب أن تحصل الظاهرة بين الساعة 02,11 صباحًا الخميس بتوقيت مكة المكرمة و11,11 والساعة 11,25 ليلًا، الأربعاء، بتوقيت غرينتش في سيدني، وقبل الفجر في لوس أنجلوس عندما يكون القمر في ظل الأرض، وسيصبح لون القمر في هذا الوقت أغمق ويتحول إلى أحمر على نحو مشابه لما يكون عليه في وقت شروق الشمس أو غروبها.

وسيكون هذا الخسوف مختلفًا؛ لأنه يتزامن مع ظاهرة "القمر العملاق" التي يبدو فيها البدر أكبر نسبيًّا من المتوسط؛ لأنه سيكون قريبًا جدًّا من الأرض، وتحديدًا على بعد 358 ألف كيلومتر، وستتكرّر هذه الظاهرة في عام 2033.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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