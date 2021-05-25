خسارة قاسية لـ"الأخضر" في البطولة العربية.. والمغرب يتأهل لنصف نهائي البطولة

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تأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم (الصالات) بتغلبه على نظيره السعودي (8-0) في ختام دور المجموعات للمجموعة الثانية من البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

تناوب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي كل من: إدريس رايس، واناس العيان (هدفين)، عبداللطيف فاتي، عثمان بومزو (هدفين)، أشرف سعود، يوسف جواد.

بهذه النتيجة، تصدّر المنتخب المغربي المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما تجمّد رصيد الأخضر السعودي عند 3 نقاط من فوز وحيد على منتخب جزر القمر وخسارة من منتخب الإمارات.