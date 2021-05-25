أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تستقبل "شاه إيران" وتلغي "حظر البترول".. شاهد التأثير السياسي الخارجي للمملكة قبل 60 عامًا

Print
رسوخ وقوة ومكانة إقليمية وعالمية مهيبة

السعودية تستقبل

لا تزال السياسة الخارجية ذات رسوخ وقوة، بل وتمتلك تمددًا وعمقًا بالعلاقات السياسية الخارجية منذ القدم، أكسبها علاقات ثنائية متينة وثقلًا اقتصاديًا قويًا مع الدول، ومكانة إقليمية مهيبة حافظت على الاستقرار الإقليمي والعالمي طيلة السنون الماضية.

فقبل 60 عامًا، من خلال أرشيف المهتم بالتراث (علي العقيل العريني)، استقبلت المملكة ضيفها محمد رضا شاه بهلوي، أمبراطور إيران، في سنة 1376 هجري، ونشر خبر الاستقبال جريدة البلاد السعودية، إذ كانت تربط المملكتين علاقات أخوية قوية في جميع المجالات.

وفي جانب آخر، رفعت المملكة حظر تصدير البترول إلى بريطانيا وفرنسا، بعدما أوقفت تصديره لهاتين الدولتين، إثر الاعتداء البريطاني الفرنسي على الأراضي المصرية، إذ صدر مرسوم ملكي ١-١١-١٦-٩٣٣، وتاريخ ٣ ربيع الثاني ١٣٧٦هـ، بتوقيف تموين الحكومتين البريطانية والفرنسية من جميع المواد البترولية المستخرجة من المملكة العربية السعودية، وبناءً على انسحاب القوات الصهيونية مؤخراً من قطاع غزة وخليج العقبة، وبعد انسحاب القوات المعتدية على ، فقد صدرت الأوامر بإلغاء ذلك الحظر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..