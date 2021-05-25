الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين بالجوف.. ويكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد

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مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات وتجمعات الميليشيا

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة النضود، إلا أن الجيش كان لها بالمرصاد، وأوقع جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني استعاد عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا.

وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية قصف تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.