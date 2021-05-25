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مفاجأة وترتيب غير متوقع.. أفضل فنادق الرياض لسياحة الأعمال لعام 2021

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مفاجأة وترتيب غير متوقع.. أفضل فنادق الرياض لسياحة الأعمال لعام 2021 مفاجأة وترتيب غير متوقع.. أفضل فنادق الرياض لسياحة الأعمال لعام 2021
للعام العاشر على التوالي

مفاجأة وترتيب غير متوقع.. أفضل فنادق الرياض لسياحة الأعمال لعام 2021

أعلنت مجلة "بزنس ترافلر الشرق الأوسط" الشهيرة عن جوائزها لعام 2021 وفي فئة أفضل فنادق الأعمال بالرياض، جاء الترتيب كالتالي:

- الأول كراون بلازا الرياض، وفي المركز الثاني حياة ريجنسي الرياض، وفي المركز الثالث فندق راديسون بلو الرياض، وفي المركز الرابع فندق الريتزكارلتون الرياض، وأخيرًا فندق فوكو الرياض.

ويعتبر العام الحالي 2021 هو العام العاشر لحفل جوائز "بزنس ترافلر الشرق الأوسط” الذي تنظمه مجلة “بزنس ترافلر” للسياحة والسفر في الشرق الأوسط، علمًا بأن قرّاء المجلة هم الذين يصوتون على هذه الجوائز التي تحتفي بأفضل الشركات العاملة في قطاعَي السفر والضيافة في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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