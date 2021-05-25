أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة المؤسس يكرم طلابه المشاركين في العناية بمعتمري رمضان

Print
قال إن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف أنعم الله به علينا

رئيس جامعة المؤسس يكرم طلابه المشاركين في العناية بمعتمري رمضان

كرم رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، عشائر الجوالة من طلاب الجامعة المشاركين في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وكان المكرمون قد عملوا على التسهيل للمعتمرين أداءَ مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من .

وأكد رئيس الجامعة أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف أنعم الله به علينا في هذا البلد المبارك.

وأشاد بالجهود التي قام بها طلاب الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث عكسوا الصورة المشرقة عن الطالب الجامعي الحريص على التميز وإثبات قدراته، والتي هي محل اهتمام وعناية من جميع القطاعات في الجامعة.

وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب التي تدعم وتسهل مشاركات الطلاب في مجالات مختلفة تخدم الدين والوطن والمجتمع.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن هذا التميز هو نتاج اهتمام ودعم من الإدارة العليا الممثلة في رئيس الجامعة للأنشطة والبرامج الطلابية.

ولفت إلى أنه شملت أعمال الجوالة ممارسة أعمالهم في مختلف النقاط بمكة المكرمة لدى دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام.

رئيس جامعة المؤسس يكرم طلابه المشاركين في العناية بمعتمري رمضان

رئيس جامعة المؤسس يكرم طلابه المشاركين في العناية بمعتمري رمضان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح