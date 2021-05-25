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رابطة العالم الإسلامي تختتم برنامج عمليات قسطرة قلب لأطفال السودان

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بقيادة سعودية.. وبتكلفة تبلغ 500 ألف ريال سعودي

رابطة العالم الإسلامي تختتم برنامج عمليات قسطرة قلب لأطفال السودان

اختتمت رابطة العالم الإسلامي بمركز مدني للقلب بولاية الجزيرة وسط السودان، أمس، "برنامج عمليات قسطرة قلب للأطفال"، شملت 80 طفلاً (من عمر ستة أشهر إلى سبعة عشر عاماً)، بقيادة فريق من الاستشاريين السعوديين يرأسه الدكتور عبدالرحمن بن مسند استشاري قسطرة القلب للأطفال.

وأوضح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالسودان محمد خير علي محمد خير في تصريح لوكالة الأنباء ، أن إجمالي كلفة البرنامج تبلغ 500 ألف ريال سعودي على نفقة الرابطة وتشمل جميع المستهلكات والمستلزمات الطبية.

من جانبه أعرب والي ولاية الجزيرة الدكتور عبدالله إدريس الكنين، عن تقديره للدور الكبير لرابطة العالم الإسلامي والفريق الطبي المنفذ للبرنامج لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لمواطني الولاية، داعياً رابطة العالم الإسلامي للدخول في شراكات استثمارية خاصة في المجال الصحي.

بدوره، أشار رئيس الوفد الدكتور المسند إلى أن الوفد يضم 17 من الكوادر الطبية المتخصصة في عمليات القسطرة العلاجية، مشيدًا بالإمكانات العالية لمركز مدني للقلب التي تؤهله لتقديم الخدمات الصحية للدول الإفريقية.

إلى ذلك نوه مدير مركز مدني للقلب الدكتور صلاح الطيب محمد بالتعاون القائم مع رابطة العالم الإسلامي لتنظيم الأسابيع العلاجية المجانية لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لقطاعات واسعة من مرضى القلب جانب تدريب الكوادر العاملة في المركز.

رابطة العالم الإسلامي تختتم برنامج عمليات قسطرة قلب لأطفال السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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