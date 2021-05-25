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"الشمري" وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية

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"الشمري" وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية "الشمري" وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 1 أبريل 2021.

وجاءت موافقة "آل الشيخ" بناء على ما رفعه رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم.

يذكر أنه تم تكليف "الشمري" وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية في 1 أبريل 2018، وتم تجديده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

ويملك "الشمري" سيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد المخلص.

كما يُعد من القيادات البارزة في الجامعة، وشَغَل عددًا من المناصب في الجامعة؛ حيث تم تكليفه مشرفًا عامًّا على مكتب وكيل الجامعة، ثم عميدًا للجودة والتطوير في الجامعة.

ويُعَد شريكًا في تأسيس العمادة، ومساهمًا في مراحل بنائها وتطورها.

وبعد ذلك تم تكليفه وكيلًا للشؤون الأكاديمية بالجامعة، وله عدد من المشروعات البحثية بالجامعة، وشارك ورأس عددًا من اللجان التطويرية والأكاديمية بالجامعة.

ونجح "الشمري" في وضع خطة أكاديمية شاملة لاستمرار العملية الأكاديمية خلال جائحة فيروس "كورونا"؛ إذ شكّل فريقًا نقل التدريس من نظام التعليم الاعتيادي إلى نظام التعليم الإلكتروني "عن بعد" من خلال نظام "البلاك بورد" خلال 48 ساعة، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني في الجامعة، بعد توجيه رئيس الجامعة بذلك.

فيما نفذت وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية التي يرأسها "الشمري" حزمة من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب "عن بعد"، كان أبرزها تدريب الطلبة على التعامل الصحيح مع نظام "البلاك بورد"، وكيفية الاستفادة من المحاضرات وتأدية الواجبات والاختبارات الإلكترونية، حتى تجاوزت الجامعة تلك الأزمة بنجاح باهر حافظ على المستوى الأكاديمي المتميز لطلبتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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