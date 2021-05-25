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تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا

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روسيا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا
تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

روسيا تعلن قدرتها على إطلاق قاذفات قنابل نووية من سوريا

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "رويترز"، أن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه جرى إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها؛ كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قاذفات القنابل، التي وصلت في الآونة الأخيرة، ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنّت منها ضربات جوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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