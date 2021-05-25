أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات

Print
"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات "التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات
يلتحق فيه 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي؛ حيث يلتحق بالبرنامج 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا تدريبيًّا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة (أخصائي أول قبالة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟