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العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

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العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة
ألقاها موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية

العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

ألقى موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في صناديق القمامة، دون أن يدركوا ذلك.
وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.
وذكرت الشرطة أن العمال لم يكترثوا "للأجسام الغريبة" التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.

وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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