السعوديون في أي واحدة؟ هذه قوائم الدول المسموح لرعاياها بالدخول إلى أوروبا في هذا التوقيت

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إجراءات صارمة للحفاظ على المناعة

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان لوسائل الإعلام الأوروبية عن موعد إعلان أسماء الدول التي سيسمح الاتحاد الأوروبي لرعاياها بالدخول، وقال: هذه القائمة ستكون جاهزة في 9 يونيو 2021، وسيُسمح لرعاياها المقيمين فيها بالسفر بحرية إلى الاتحاد وفقا "لمونت كارلو".

وأوضح أن هذه القائمة "الخضراء" ستتيح لرعايا الدول المدرجة عليها السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون صعوبة باستثناء الحد الأدنى من الفحوص الصحية من دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه إلى جانب هذه "القائمة الخضراء" فإن الدول الأوروبية بصدد إعداد قائمتين أخريين "قائمة برتقالية" تحدد البلدان التي يجب على الآتين منها أن يكونوا قد تلقوا "لقاحاً معترفاً به" من قبل الاتحاد الأوروبي للسماح لهم بالسفر إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تكون السعودية منها و"قائمة حمراء" يخضع الآتون منها "لقيود صارمة للغاية"؛ بسبب تفشّي متحورات فيروس كوفيد-19 فيها وهناك ثلاث دول فقط مدرجة حالياً على هذه القائمة الحمراء هي البرازيل والأرجنتين والهند.

ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي وافقت دول الاتحاد الـ27 على السماح بأن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي المسافرون من دول ثالثة بشرط أن يكونوا قد تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كوفيد-19 المعترف بها من قبل الاتحاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 أمام الرحلات غير الضرورية وبالتالي يتعين عليه أن يعتمد في يونيو قائمة مختصرة تتم مراجعتها بانتظام، بالدول التي يمكن لرعايا والمقيمين فيها سواء تم تطعيمهم أم لا السفر إلى الاتحاد.