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الجيش المالي يقيل الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه

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الجيش المالي يقيل الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه الجيش المالي يقيل الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه
"غويتا" أشار إلى تنظيم انتخابات في 2022

الجيش المالي يقيل الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه

أعلن نائب رئيس السلطات الانتقالية في مالي أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بدعوى "خرق ميثاق المرحلة الانتقالية"، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل وزاري.

ذكر "غويتا"، الذي قاد المجلس العسكري السابق، الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بحكم إبراهيم بوبكر كيتا في 2020، أنه "سينظم انتخابات خلال عام 2022، وأن العملية الانتقالية ماضية بمسارها الطبيعي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتقل الجيش المالي أمس الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس وزرائه المختار وان، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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