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الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة في القاهرة

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عبدالعزيز بن تركي نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة في القاهرة

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور معالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الرياضة لفخامة الرئيس السيسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما االله –، وتمنياتهما لمصر وشعبها الشقيق بالتقدم والنمو والازدهار.
وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديره وشكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حُسن الاستقبال والضيافة، مُتطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وفتيات الوطن العربي كافة.
حضر الاستقبال معالي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة في القاهرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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