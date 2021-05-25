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أمير تبوك يستقبل المواطنين ومديري الإدارات في اللقاء الأسبوعي

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أمير تبوك يستقبل المواطنين ومديري الإدارات في اللقاء الأسبوعي أمير تبوك يستقبل المواطنين ومديري الإدارات في اللقاء الأسبوعي
أشاد باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا

أمير تبوك يستقبل المواطنين ومديري الإدارات في اللقاء الأسبوعي

‬ استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحقباني.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير تبوك، بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.

ونوّه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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