422 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

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فيما احتلت الرياض المرتبة الثانية بـ380 حالة ثم الشرقية

سجلت منطقة مكة المكرمة 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 380 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ163 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ105 إصابات.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ67 حالة تلتها منطقة جازان بـ66 حالة، ثم القصيم 48 حالة، ثم منطقتا تبوك وحائل بواقع 35 إصابة لكل منهما، ونجران بـ30 حالة، ثم منطقة الباحة بـ20 حالة، ثم الحدود الشمالية ـ 15 حالة، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيلًا بـ5 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 912 حالة تعافٍ، و14 حالة وفاة.