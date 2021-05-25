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422 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

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422 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا 422 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا
فيما احتلت الرياض المرتبة الثانية بـ380 حالة ثم الشرقية

422 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

سجلت منطقة مكة المكرمة 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 380 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ163 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ105 إصابات.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ67 حالة تلتها منطقة جازان بـ66 حالة، ثم القصيم 48 حالة، ثم منطقتا تبوك وحائل بواقع 35 إصابة لكل منهما، ونجران بـ30 حالة، ثم منطقة الباحة بـ20 حالة، ثم الحدود الشمالية ـ 15 حالة، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيلًا بـ5 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 912 حالة تعافٍ، و14 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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