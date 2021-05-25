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البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة

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البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة
قال: ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية

البنك المركزي يحذر من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة

حذر البنك المركزي السعودي، من إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة، وقال: "ولا تنجرفوا وراء إعلاناتهم الاحتيالية."
جاء ذلك التحذير في تغريدة على حساب البنك المركزي السعودي الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي.
وكان البنك المركزي السعودي، حذر من بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي بأنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار، وقال: "تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بمعلوماتهم."

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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