أمانة جدة ترصد موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة تديرها عمالة وافدة

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أتلفت 910 كجم لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر

نجحت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة في مداهمة موقعين عشوائيين في حي البغدادية عملا على إعداد وتحضير الأطعمة تديره عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، التي أسفرت عن إتلاف 910 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكّنوا من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقرًّا لتحضير وتخزين الأطعمة مستغلين سطح المنزل لعدم لفت الانتباه، مبينًا أنه جرت مصادرة وإتلاف 730 كجم من المواد الغذائية والأولية، بالإضافة لأدوات وأوانٍ تستخدم في ممارسة النشاط.

وأضاف المهندس الدقس أن الفرق الميدانية رصدت موقعًا عشوائيًّا آخر لأحد المطاعم، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، مضيفًا أنه جرت مصادرة وإتلاف 180 كجم من اللحوم والدواجن والخضراوات والمواد الأولية، كما جرت مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد الدقس استمرار أمانة جدة في جهودها الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وسيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.