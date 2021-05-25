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"تنمية البديع" تنظم مباراة "الوفاء" لعضوها المتوفى

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تم التبرع بريعها المادي لإحدى الجمعيات الخيرية الرسمية

نظمت لجنة تنمية البديع مباراة "الوفاء" تحت شعار "الرياضة أخلاق وإخلاص"، والتي تم التبرع بريعها المادي لإحدى الجمعيات الخيرية الرسمية بمكة المكرمة، صدقة باسم عضو اللجنة المتوفى حمد فارس الصخابرة، رحمه الله.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية البديع، مساء أمس الاثنين، مشاركة فريقي نادي تنمية البديع الرياضي وفريق الفرسان الرياضي من مدينة ليلى، كما حظيت المباراة بحضور رئيس لجنة تنمية البديع شنار عامر الشكرة، وعدد من منسوبي اللجنة، وابن المتوفى الذي قدم له تكريمًا.

وثمن رئيس اللجنة جهود بلدية البديع وعلى رأسها رئيس البلدية المهندس عبد العزيز آل معدي؛ على تجهيز وتهيئة الملعب لإقامة المباراة، مقدماً شكره لفريق الفرسان الرياضي على مبادرتهم في المشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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