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الأردن: الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يتطلب إيجاد أفق سياسي للصراع

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الأردن: الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يتطلب إيجاد أفق سياسي للصراع الأردن: الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يتطلب إيجاد أفق سياسي للصراع
"الصفدي" حذّر من أن ترحيل السكان سيعيد تفجير الوضع

الأردن: الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين و

ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يتطلب إيجاد أفق سياسي للصراع المتمثل باستمرار الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين.

وبيّن "الصفدي" في تصريحات عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أنه حمل رسالة من العاهل الأردني تتعلق بتنسيق المواقف.

وقال: "إن الرسالة أكدت تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة، التي نحن بصددها اليوم بعد وقف العدوان على غزة وضمان التقدم إلى الأمام لإيجاد الأفق السياسي الحقيقي، الذي يشكل السبيل الوحيد لعدم تكرار التصعيد الذي شهدناه".

وأضاف: "حتى لا يتكرر التصعيد يجب وقف الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وعدم ترحيل سكان حي الشيخ جراح وأهالي حي سلوان".

ولفت إلى أن موضوع ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم سيشكل دائماً جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي، وأيضاً سيعيد تفجير الوضع.

وحذر "الصفدي" من أن ترحيل السكان سيعيد تفجير الوضع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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