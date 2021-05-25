أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

Print
استقت اسمها من تجمّع الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

تعتبر بلدة الخبراء التراثية أحد مواقع التراث العمراني بمنطقة القصيم بالنظر إلى عمرها الذي يتخطى 200 عام وموقعها على الضفة الشمالية لوادي الرمة.

واشتهرت البلدة، الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً عن بريدة، بأبنيتها الطينية التي لا تزال صامدة أمام العوامل الطبيعية ومحاصيلها الزراعية، ومن أهمها معية أو عيش الخبراء.

وعرفت بلدة الخبراء التي استقت اسمها من تجمع مياه الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة قديماً بسوق المجلس في وسط البلدة ومسجدها المبني بشكل دائري، وأبوابها الأربعة "القبلي" في الجهة الغربية، و"باب مكة" في الجهة الجنوبية، و"باب المحمل - عنيزة" في الجهة الشرقية، وشمالاً "باب كركوك - الشعفة".

ومن المواقع الأثرية الباقية إلى يومنا، برجان للمراقبة في الجانب الشرقي من بقايا سور "العقدة"، والبرج الواقع في الجهة الشمالية، والبيت المعروف بقصر النويصر بشقيه، وبيت العويرضي، ودكان العوهلي بوسط البلدة.

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية