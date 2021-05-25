أخبار عاجلة

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تستأنف الرحلات الجوية مع و4 دول أخرى بداية من اليوم

Print
روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى بداية من اليوم تستأنف الرحلات الجوية مع و4 دول أخرى بداية من اليوم
كانت قد استأنفت حتى يوم أمس الرحلات مع 25 دولة بينها الإمارات ومصر

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى بداية من اليوم

أعلنت جمهورية الاتحادية عن استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها الإمارات ومصر وقطر وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا منذ أبريل الماضي.جمهورية روسيا الاتحادية استئناف الرحلات الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"