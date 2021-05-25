"الصحة": تأثير كورونا يتضاعف عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. والتحصين مهم  لحمايتهم

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قالت وزارة الصحة: إن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتةً إلى أن التحصين يُعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1389) حالة مؤكدة، وتعافي (912) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (443460) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7278) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (89182) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.