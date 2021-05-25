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رئيس "الشورى" يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

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رئيس "الشورى" يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري رئيس "الشورى" يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري
أكد أهمية العلاقات الأخوية المصرية المتأصلة تاريخياً

رئيس

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية العربية الشقيقة كرم كامل جبر، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وفي مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة والتوفيق في زيارته.

وأكد أهمية العلاقات الأخوية السعودية المصرية المتأصلة تاريخياً، منوهاً بالدور المهم الذي يقوم به البلدان الشقيقان في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذه العلاقة الوثيقة التي تحرص عليها قيادتا البلدين أثمرت عن إنجاز الكثير من الملفات المشتركة التي من شأنها تحقيق النماء والتقدم للشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد "جبر" أهمية التعاون المشترك بين البلدين، منوهاً بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين كل عام لتوفير الرخاء والاستقرار لقاصديها من مختلف بقاع الأرض.

وشهد الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، ومدير مكتب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية محمود علاء الدين علوان.رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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