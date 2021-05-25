أخبار عاجلة

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية

Print
"السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية "السياحة" تطلق برامجها التدريبية لتنمية الكوادر البشرية
عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".. هنا التفاصيل

أطلقت وزارة السياحة مطلع الأسبوع الجاري، عبر منصتها التدريبية التفاعلية المتخصصة، مجموعة من البرامج التدريبية "عن بعد"، الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية في القطاع السياحي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة "أهلهَا".

ودعت الوزارة، جميع الراغبين من المواطنين والمواطنات في تنمية وصقل مهاراتهم في القطاع السياحي بكافة أفرعه ومجالاته، إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أهلهَا" التابعة لوزارة السياحة والدخول على منصة التعليم السياحي الإلكتروني من خلال الرابط التالي http://elearning.mt.gov.sa للاستفادة من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني بحسب ما هو موضح في المنصة.

وتتضمن تلك البرامج عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل مباشر من بينها برامج تدريبية لصناعة السياحة وتسويق الوجهات السياحة في المملكة، إضافة إلى برامج إضافية حول تنمية المهارات القيادية والإشرافية والعلاقات العامة والمراسم البروتوكولية، إلى جانب تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي.

يذكر أن منصة "أهلها" هي منصة تدريب رقمي تابعة لوزارة السياحة وهي إحدى برامج استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي والتي تم تطويرها لتكون منصة تدريب تفاعلية متخصصة توفر مجموعة من البرامج التثقيفية والتطويرية والتأهيلية باستخدام أساليب مطورة لكل المهارات في القطاع السياحي ودعم المتدربين بمحتوى تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية يتم من خلالها تقديم شهادات معتمدة وذلك لتلبية احتياجات القطاع السياحي من المواهب الوطنية المميزة.وزارة السياحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية