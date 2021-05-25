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جازان تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر بطلقات نارية

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جازان تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر بطلقات نارية جازان تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر بطلقات نارية
عقب حكم مؤيد من محكمة الاستئناف والعليا كما صدر أمر ملكي بإنفاذه

جازان تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر بطلقات نارية

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في جان سعودي بمنطقة جازان، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم/ مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) على قتل/ عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية), وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي اليوم الثلاثاء 1442/10/13هـ ـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن, وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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