أخبار عاجلة

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الادعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة 4 ضباط مصريين بتهمة اختطاف وقتل "ريجيني"

Print
الادعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة 4 ضباط مصريين بتهمة اختطاف وقتل "ريجيني" الادعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة 4 ضباط مصريين بتهمة اختطاف وقتل "ريجيني"
القاهرة لم تعلّق على ما ورد في الجلسة

الادعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة 4 ضباط مصريين بتهمة اختطاف وقتل

طلب الادعاء الإيطالي من أحد القضاة، اليوم الثلاثاء، إحالة أربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة؛ للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين بـ"اختطاف ريجيني، وإلحاق أذى جسيم به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، بالتخطيط لارتكاب قتل عمد"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الادعاء أن لديه أدلة على أن "شريف" كلّف مخبرين بمراقبة "ريحيني" وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر، وتتضمّن عريضة الاتهام أيضاً أن "شريف" ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام، ما تسبب له في أذى بدني جسيم.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة اتهام الادعاء.

وحضر والدا "ريجيني" جلسة المحاكمة المغلقة اليوم، ولم يتضح ما إذا كان القاضي سيصدر حكماً في نهاية اليوم، وليس من المرجح إجراء أي محاكمة كاملة قبل العطلة القضائية في الصيف.

وكان "ريجيني" يُجري بحثاً عن النقابات العمالية المستقلة في لرسالة الدكتوراه الخاصة به، وذكر مقربون أنه كان مهتماً أيضاً ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..