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مركز أورام مستشفى الملك عبدالعزيز ينجح في خفض نسبة إحالة المرضى إلى 76%

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مركز أورام مستشفى الملك عبدالعزيز ينجح في خفض نسبة إحالة المرضى إلى 76% مركز أورام مستشفى الملك عبدالعزيز ينجح في خفض نسبة إحالة المرضى إلى 76%
في الربع الأول من العام الجاري.. وبعد تدشين مركز متكامل بتخصصي الطائف

مركز أورام مستشفى الملك عبدالعزيز ينجح في خفض نسبة إحالة المرضى إلى 76%

نجح مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في خفض عدد مرضى الأورام المحالين إلى خارج الطائف بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وأشار تقرير رسمي إلى أن زيارة العيادات وصلت إلى 602 زيارة مقارنةً بـ 313 زيارة بنسبة ارتفاع 49%, فيما كانت وصلت جرعات الكيماوي 201 جرعة بارتفاع 100% بعد أن كانت صفرًا.

يأتي ذلك بعد تفعيل قسم الأورام في المستشفى، وتدعيمه بالتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة, مما ساهم في خدمة مرضى الأورام في الطائف بنسبة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يضم العديد من المراكز الطبية المتخصصة في مختلف المجالات الطبية, وساهمت هذه المراكز في تخفيف العبء على المرضى في الانتقال إلى مناطق أخرى للحصول على العلاج المتقدم.مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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