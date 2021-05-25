عضو بـ "الشورى" يقترح تركيب مظلات متحرّكة في ساحات الحرم وصحن الطواف

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خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى، اليوم، تركيب مظلات متحرّكة في ساحات الحرم المكي وصحن الطواف.‎

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأشاد عضو الشورى م. عباس هادي؛ بمستوى الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لزوّار الحرمين، في ظل جائحة كورونا، خصوصاً في شهر رمضان، الذي شهد كثافة كبيرة من الزوّار في الحرمين، مؤكداً أن مستوى الاشراف والتنظيم والخدمات كان على أعلى المستويات.

وطالب عضو الشورى د. حسين الشريف؛ بوجود برامج تطوير لأداء المطوفين وتأهيلهم من حيث إجادة لغات حجاج الخارج؛ حيث إنه من المناسب الأخذ بذلك في الحسبان من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في برامجها التطويرية المستقبلية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وفي أثناء مناقشة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ، طالبت عضو #الشورى د. منى آل مشيط؛ مجلس شؤون الأسرة، بنشر التوعية والثقافة المجتمعية لبيان حقوق كبار السن، وأهمية توفير مواقف لكِبار السن كما هو الحال لذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الممرات ومداخل الجهات الحكومية والخاصة، حيث تكون صديقة لكبار السن.

وأكّدت عضو الشورى د.عائشة عريشي؛ أهمية قيام الهيئة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية في مدينتَي جازان ورأس الخير، والمساهمة في توفير مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، كما أشارت إلى أهمية استثمار ميناء جازان في تنمية وتطوير مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وأشار عضو الشورى د. إياس الهاجري؛ إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بخصوص إيراداتها، متسائلاً عن الهدف من تلك الإيرادات هل هو تغطية التكاليف التشغيلية؟ أو جزء منها؟ أو تغطية جانب من الإنفاق الرأسمالي؟

وأكد عضو الشورى د. محمد آل عباس؛ الحاجة إلى تطوير الحوكمة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

واقترح إنشاء لجان خاصة بمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة والمخاطر، كما طالب بتوضيح أسباب انخفاض عدد العمال في مدينة جازان.

وطالب عضو الشورى د. عبدالله السلامة؛ الهيئة، بربط السكة الحديدية بين مدينتَي ينبع الصناعية وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية دعماً لتكامل الخدمات اللوجستية وتعزيزاً للكفاءة، كما طالب ببذل مزيد من الجهود لتشجيع استقطاب مزيد من الصناعات التحويلية ذات المزايا النسبية.