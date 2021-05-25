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"أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2

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"أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2 "أمانة المدينة" تعتمد 7 مخططات جديدة بمجموع مساحات مليونًا ونصف م2
تضمّنت 2119 قطعة سكنية و11 مخصصة للحدائق و11 للمدارس و14 للمساجد

وافقت أمانة منطقة المدينة المنورة، على اعتماد سبع مخططات في نطاق المدينة، خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليونًا و497 ألفًا و678 مترًا مربعًا.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد؛ في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.أمانة منطقة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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