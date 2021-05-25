فيديو الهروب من كورونا.. شاهد أين عَقَد عروسان زفافهما

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في خضم موجة ثانية قاتلة من الفيروس

هربًا من قيود فيروس كورونا في الهند؛ لجأ عروسان إلى أغرب مكان لإقامة حفل زفافهما، بصحبة أكثر من 160 ضيفًا من العائلة والأصدقاء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد استأجر عروسان هنديان طائرة وعقدا حفل زفافهما في الجو مع أكثر من 160 ضيفًا؛ في محاولة للهروب من قيود فيروس كورونا.

وانتشرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للزوجين وضيوفهم في الطائرة المستأجرة.

وفرضت ولاية تاميل نادو، التي انطلقت منها الطائرة، قيودًا أكثر صرامة مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، وحددت عدد الحضور في حفلات الزفاف بـ50 ضيفًا فقط، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكرت تقارير أن هيئة الطيران الهندية فتحت تحقيقًا في الأمر.

وصرّح مسؤول من المديرية العامة للطيران المدني لصحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن موظفي شركة سبيس جيت الذين كانوا على متن الرحلة قد أوقفوا عن العمل.

وقال متحدث باسم سبيس جيت لصحيفة إنديان إكسبرس: إن طائرة بوينج 737 حُجزت من مادوراي إلى بنغالور من قِبَل وكيل سفر لرحلة بعد حفل زفاف.

وقال المتحدث: إن الزبون "تم إطلاعه بوضوح على إرشادات كوفيد 19 التي يجب اتباعها ورفض الإذن بأي نشاط يتم القيام به على متن الطائرة".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الهند تعاني من موجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا أودت بحياة 300 ألف شخص على الأقل. ويقدر الخبراء أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير.

واكتظت المستشفيات ومحارق الجثث في البلاد في الأسابيع الأخيرة؛ مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين وحرق الجثث على مدار الساعة.

وقامت العديد من العائلات غير القادرة على تحمل تكاليف حرق الجثث بدفن أحبائها بشكل غير قانوني على ضفاف نهر الغانج، أو دفعت جثثهم في مياه النهر؛ مما أثار مخاوف من أن عدد القتلى الحقيقي أكبر كثيرًا من الأرقام التي تذكرها المصادر الرسمية.